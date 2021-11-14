Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу

Кто попадет в реестр олигархов?

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

Проект закона “О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Спустя два дня в видеообращении он заявил, что вынесет законопроект на референдум, если кто-то попытается “раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону”.

Но референдума не понадобилось: в первом чтении Рада приняла документ 1 июля, во втором – 23 сентября. 4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук (его предшественник Дмитрий Разумков лишился должность в том числе из-за этого закона), 5 ноября документ подписал президент. Закон вступил в силу на следующий день после официального опубликования (это произошло 6 ноября), однако будет введен в действия через полгода – 7 мая 2022 года.

После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины получит право вносить в реестр олигархов тех, кто соответствует как минимум трем из четырех признаков:

участвует в политической жизни;

значительно влияет на средства массовой информации;

является бенефициаром или владеет компанией-монополистом;

подтвержденная стоимость активов составляет больше 1 млн прожиточных минимумов (около 2,4 млрд грн, или $83 млн).

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что этим признакам соответствуют 13 человек. Однако он отказался назвать их имена. Глава Минюста Денис Малюська называл как минимум двух потенциальных олигархов – это бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко. На экс-президента намекал и Владимир Зеленский.

По словам Малюськи, за следующие полгода бизнесмены и политики, соответствующие критериям, должны “или получить статус олигарха и попасть под ограничения, установленные законом, или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов – например, прекратить влиять на политику, избавиться от монопольного положения либо продать свои медиа покупателю с безупречной деловой репутацией” (так, Порошенко сообщил о продаже “Прямого” и “5 канала” бывшим и нынешним журналистам).

В ближайшие месяцы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен разработать порядок проверки репутации потенциальных покупателей СМИ олигархов. Первые “номинационные” заседания СНБО по определению олигархов Малюська анонсировал на 20-е числа мая 2022 года.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1553306721716711&id=100011121947008

Бизнесмены и политики, попавшие в реестр олигархов, лишатся прав участвовать в “большой приватизации”, финансировать политические партии, политическую агитацию или митинги. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Через 10 лет, в мае 2032 года, закон утратит силу.

Кто поддерживает и критикует закон?

Закон прежде всего поддерживают представители команды Зеленского. Так, секретарь СНБО назвал день принятия документа во втором чтении “самым важным днем в новейшей истории Украины”.

“Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым. Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет оставаться ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа”, – сказал Данилов.

Зеленский в свою очередь заявил, что без принятия закона победить бедность в Украине невозможно.

Среди главных претензий к закону со стороны оппозиции и экспертного сообщества – угрозы для свободы слова, несоответствие Конституции, а также тот факт, что определять олигархов будет Совет нацбезопасности и обороны, подконтрольный главе государства. Оппозиция также считает, что Зеленский с помощью закона пытается зачистить медийный ландшафт, чтобы обеспечить свое переизбрание в 2024 году и избавиться от возможных конкурентов, отмечает “Немецкая волна”.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд тоже считает, что основная цель закона – отобрать у олигархов СМИ. “Что может делать олигарх? Он только может продать свои СМИ, если не хочет быть олигархом. Но кто может покупать? Другой бизнесмен не может покупать, потому что тогда он по определению станет олигархом. Это значит, что только правящая партия или государство может покупать эти СМИ”, – считает он.

Зеленский считает, что без закон об олигархах преодолеть бедность в Украине не удастся. Фото: president.gov.ua

Основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в эфире телеканала “Украина 24” высказал мнение, что закон грозит всем средствам массовой информации, которые публикуют критические материалы в отношении власти. “Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет – у всех будут рты кляпом закрыты”, – заявил он.

Телеведущий Савик Шустер считает, что закон об олигархах – “это чистый пиар”: “Они проиграют все суды международные. Это уже очевидно сегодня. Это ни к какому результату не приводит. Это какой-то список из 13 людей. Что это вообще такое? Давайте их расстреляем тогда. При чем тут Совет национальной безопасности и обороны?”

В совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве в октябре, Брюссель выразил поддержку “усилиям Украины по ограничению возможностей для осуществления коррупционных действий и ее преданность борьбе с влиянием частных интересов (“деолигархизации”), в том числе путем юридически обоснованного принятия и имплементации соответствующего законодательства”.

Другой европейский институт – Венецианская комиссия – должен представить выводы о законе в середине декабря.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко утверждал, что руководитель отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр во время визита в Киев “настойчиво рекомендовал” властям воздержаться от голосования по законопроекту во втором чтении, пока комиссия не предоставит заключение. По его словам, голосование за документ в ЕС сочтут “крайне негативным сигналом западным партнерам”.

—