 

В Кабуле взорвался автобус с пассажирами. Погиб местный журналист

14.11.2021, 10:06, Новости дня
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Инцидент произошел в районе Даште-Барчи, где преимущественно живут члены шиитской хазарейской общины, которые в течение многих лет становятся мишенью боевиков, связанных с “Исламским государством”.

Погибшим в результате взрыва был известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana, Хамид Сейхани.

Водитель автобуса, разговаривая с Associated Press, сказал, что в какой-то момент во время его маршрута в автобус сел подозрительный мужчина, а через несколько минут в задней части автобуса произошел взрыв.

Он также рассказал, что видел, как два пассажира в горящей одежде выпали из задней части автомобиля, в то время как другие пассажиры бежали через передний выход.

Ответственность за взрыв пока никто не взял

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

26 августа у аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых. ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв – это был первый крупный теракт в стране после прихода талибов к власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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