 

Джен Псаки вернулась на работу после выздоровления от COVID-19

13.11.2021, 23:24, Новости дня
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Псаки возобновила свои ежедневные брифинги и сообщила журналистам, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила 10 ноября.

Спикер Белого дома рассказала, что у нее были легкие симптомы COVID-19, в основном усталость. Она также положительно отозвалась о вакцинации от коронавируса.

В конце октября Псаки решила не отправляться в поездку с президентом США Джо Байденом из-за чрезвычайной ситуации в ее семье. Впоследствии оказалось, что ее родственники больны COVID-19. 31 октября стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили и у самой Псаки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В США, по данным ВОЗ, на 12 ноября подтвердили 46,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 753 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным агентства Bloomberg, на 13 ноября в стране сделали 437 млн прививок от коронавируса, а во всем мире – более 7,46 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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