Асеев не исключает, что бывший руководитель “Изоляции” мог сотрудничать с СБУ

По его данным, Куликовский в 2019 году въехал в Украину из России, а несколько недель назад журналист получил данные, что бывший глава “Изоляции” проживает в Киеве.

“Я обратился к [расследователю международной группы Bellingcat] Христо [Грозеву], сразу же позвонил ему, попросил несколько часов и буквально в этот же день эта информация подтвердилась. На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, и который подтвердил. что да, с ним определенное время работали, но потом его отстранили”, – сказал Асеев.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду то, что Куликовского СБУ могла использовать как агента, Асеев ответил: “Вероятнее всего… Скорее всего, стопроцентно да. Какое-то время”.

“Мы очень осторожны сейчас в анализах и оценках. В том числе, ждем позицию СБУ”, – сказал он.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам

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