Жена заложника боевиков “ДНР” Матюшенко: Второй барак за свои деньги ремонтируем, он без окон и дверей

По словам Татьяны, ее муж Валерий находится в “жутких” условиях.

“Мы, родственники заложников, второй барак за свои деньги ремонтируем – это мыслимо вообще?” – говорит она.

Жена Матюшенко рассказала, что ее муж 10 месяцев провел в подпольной тюрьме боевиков “Изоляция” в Донецке, а затем попал в колонию.

“Уже когда в колонию попал, мы, родственники заключенных, ремонтировали барак – и сейчас второй должны в порядок приводить, потому что без дверей и окон! Только вдумайтесь: люди незаконно удерживаются, гниют заживо в плену, а их родственники должны строить им места для содержания!” – объяснила женщина.

Она подчеркнула, что ее муж не совершал никаких преступлений и даже не воевал, потому что он гражданский.

Контекст:

Украинца Валерия Матюшенко боевики “ДНР” удерживают в Макеевской исправительной колонии №32.

Матюшенко был осужден боевиками по статье “шпионаж” на 10 лет заключения в июле 2017 года.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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