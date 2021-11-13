Создан экзокостюм с мгновенной адаптацией

Современные экзокостюмы – это, в основном, высокотехнологические разработки, помогающие человеку выполнять различные функции. Но всех их объединяет одна и та же проблема. Для того чтобы подогнать такой костюм под тело конкретного человека, нужно потратить достаточно много времени.

Данную проблему сумели решить в Гарвардской школе инженерии. Там специалисты применили совершенно новый подход, который позволяет за считанные секунды подогнать роботизированную одежду к параметрам любого человеческого тела.

При этом учитываются не только все основные размеры, но и особенности походки, привычки при жестикуляции и пр. Итак, теперь вместо нескольких часов для подгонки необходимы всего несколько секунд.