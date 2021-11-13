 

Ермак поговорил с Фриланд об олигархах, миграционном кризисе и Крымской платформе

13.11.2021, 17:06, Новости дня
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Отмечается, что Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.

“Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это чувствуем”, – сказал глава Офиса президента.

Он отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также поблагодарил за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности страны.

Стороны затронули сложную ситуацию, возникшую в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

“Фриланд поприветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности принятие закона о деолигархизации”, – утверждают в Офисе президента.

Руководитель ОП и вице-премьер-министр Канады отдельно обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в рамках Крымской платформы.

Ермак также проинформировал Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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