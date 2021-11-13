 

“Помолодела”, “Бомба, пушка, ракета!” Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре

13.11.2021, 17:06, Новости дня
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“Столько тайн, красоты, музыки и загадок. Уже сегодня в 21.00 ждем вас, чтобы вместе насладиться этим невероятным шоу “Маска”, – подписала певица фото.

На снимке Каменских позировала в ярко-оранжевом жакете и черных шортах. Также для нового образа она сменила прическу на каре.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Каре вам идет”, – прокомментировал artur_medvedev90.

“Как стильно! Подумайте о том, чтобы обрезать волосы!” – добавила liliyamellou.

“Классно идет каре. Помолодела”, – подчеркнула meruert6179.

“Бомба! Пушка! Ракета!” – написала yanusya32.

Контекст:

Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Потапенко и Каменских живут в частном доме под Киевом. Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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