“Там животик?” Подписчики заподозрили Мишину в беременности

“Презентация премьер StarLightMedia… Ох и новиночки вас ждут в 2022-м на СТБ”, – подписала она фото.

На снимке Мишина предстала в ультракоротком черном платье от Bakhirka Apparel.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

“Мне показалось или там животик?” – спросила подписчица _shevchuk_d_.

“Да мне тоже кажется животик”, – сказала yanusi_malaya.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

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