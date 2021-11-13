 

В Киевской области с 13 ноября усиливается карантин

13.11.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь ездить в автобусах, маршрутках и электричках в области смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
справку о выздоровлении от COVID-19, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения “Дія”.

“Когда Киевскую область только ввели в “красную” зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности”, – отметил Володин.

https://www.facebook.com/VasylVolodin/posts/416517483482001

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). Также с 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Ателье Manhart показало 600-сильное купе BMW M2 CS в гоночной ливрее

16.09 / ВАДА собирается пересмотреть в 2022 году список запрещенных веществ. Из него могут убрать каннабис

22.02 / После убийства девушки полицейских в Кузбассе отправили под суд за халатность

03.06 / Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах – Венедиктова

11.08 / Эксперт объяснил жалобы незарегистрированных кандидатов в губернаторы на «политические» причины

21.01 / НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 7%

22.08 / Самолет с Навальным приземлился в Германии

02.03 / Вашингтон продублировал санкции против Чепиги и Мишкина

17.07 / В РФ отреагировали на изъятие СБУ медалей для ветеранов Харькова

24.09 / Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы за отказ локализовать данные в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика