В Киевской области с 13 ноября усиливается карантин

Теперь ездить в автобусах, маршрутках и электричках в области смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении от COVID-19, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения “Дія”.

“Когда Киевскую область только ввели в “красную” зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности”, – отметил Володин.

https://www.facebook.com/VasylVolodin/posts/416517483482001

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). Также с 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев.

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