Исследование якутского базальта позволило установить примерную дату распада древнего суперконтинента

Образцы базальта ученые взяли с горного хребта Сетте-Дабан, расположенного в Якутии. Изучение минерала позволило установить примерную дату очень важного в истории нашей планеты события – распада древнего суперконтинента.

Речь идет о так называемой Колумбии, существовавшего в период «скучного миллиарда». Ранее ученые датировали его распад более поздним периодом.

Как отмечают эксперты, эволюции земной поверхности происходила в несколько основных этапов. На некоторых из них суша объединялась в суперконтиненты, которые затем снова распадалась на разные материки. Ведь земная кора очень подвижна, напоминают ученые. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале Scientific Reports.