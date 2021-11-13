 

Исследование якутского базальта позволило установить примерную дату распада древнего суперконтинента

13.11.2021, 15:42, Новости дня
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Образцы базальта ученые взяли с горного хребта Сетте-Дабан, расположенного в Якутии. Изучение минерала позволило установить примерную дату очень важного в истории нашей планеты события – распада древнего суперконтинента.

Речь идет о так называемой Колумбии, существовавшего в период «скучного миллиарда». Ранее ученые датировали его распад более поздним периодом.

Как отмечают эксперты, эволюции земной поверхности происходила в несколько основных этапов. На некоторых из них суша объединялась в суперконтиненты, которые затем снова распадалась на разные материки. Ведь земная кора очень подвижна, напоминают ученые. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале Scientific Reports.



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