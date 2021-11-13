 

Шведские ученые научились диагностировать диабет за два десятилетия до появления явных симптомов

13.11.2021, 14:48, Новости дня
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Как сообщают из Швеции, специалисты в университете Лунда разработали революционную методику диагностики диабета. Пользуясь ею, можно предсказать риски возникновения заболевания еще за два десятилетия до того, как появятся видимые симптомы.

В данном случае, речь идет о диагностике диабета второго типа, говорят ученые. С подробностями новой медтехнологии они рекомендуют ознакомиться, прочитав статью, опубликованную на страницах журнала Nature Communications.

В частности, исследователям удалось обнаружить в крови белок, наличие которого сигнализирует о риске развития диабета в будущем. Напомним, что примерно 6% людей, ныне живущих на Земле, страдают именно от диабета второго типа.



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