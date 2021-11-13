Шведские ученые научились диагностировать диабет за два десятилетия до появления явных симптомов

Как сообщают из Швеции, специалисты в университете Лунда разработали революционную методику диагностики диабета. Пользуясь ею, можно предсказать риски возникновения заболевания еще за два десятилетия до того, как появятся видимые симптомы.

В данном случае, речь идет о диагностике диабета второго типа, говорят ученые. С подробностями новой медтехнологии они рекомендуют ознакомиться, прочитав статью, опубликованную на страницах журнала Nature Communications.

В частности, исследователям удалось обнаружить в крови белок, наличие которого сигнализирует о риске развития диабета в будущем. Напомним, что примерно 6% людей, ныне живущих на Земле, страдают именно от диабета второго типа.