Российских актеров, которые поддержали Навального, перестали снимать в кино и сериалах – СМИ

Одной из актрис, поддержавших Навального, является Ирина Вилкова. Она давно высказывала симпатии к оппозиционеру и ходила на митинги в его поддержку.

В сентябре она в Instagram Stories опубликовала ссылку на Google Docs с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагали голосовать сторонники Навального. После этого кинокомпания Legio Felix, с которой она работала этой осенью над сериалом “Детективное агентство Мухича”, разорвала с ней контракт в одностороннем порядке без объяснения причин. После расторжения контракта сцены, в которых участвовала Вилкова, из серий вырезали.

Legio Felix, как и многие другие кинокомпании России, работает с холдингом “Газпром-Медиа” (ГПМ), которым сейчас руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Именно в “Газпром-Медиа” зимой 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты, отмечает “Русская служба BBC”.

Другая актриса Варвара Шмыкова, записавшая для своего Instagram видео, где она со слезами говорит о здоровье Навального, лишилась “многих предложений о сотрудничестве”, утверждают ее коллеги. Ее запретили даже снимать в рекламном ролике платежной карты “Мир”. Сразу после съемок она пошла на митинг, откуда опубликовала несколько фотографий. Заказчик возмутился, ролик с актрисой так опубликован и не был.

22 января 2021 года в эфире телеканала “Дождь” читали по ролям судебное заседание, на котором вернувшегося в Россию Навального отправляли в СИЗО. Актер Евгений Стычкин исполнял роль адвоката оппозиционера. Как результат в рекламной кампании его режиссерского дебюта – сериала “Контакт” – на онлайн-площадке “Газпром-Медиа” Premier не было ни фамилии Стычкина, ни его фотографии.

В черном списке, по данным журналистов, также фигурируют Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова, Семен Трескунов.

“Русская служба BBC” утверждает, что весной нескольких актеров из стоп-листов вызвали в Следственный комитет РФ на беседу. После чего сами актеры приняли окончательное решение “не высовываться”, чтобы их из этих списков убрали.

Контекст:

После ареста Навального по всей России прошла серия протестов. Массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает “ОВД-Инфо”.

В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют “дворцовое дело”, поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК “Дворец для Путина. История самой большой взятки”.

Летом все структуры Навального и его соратников признали экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Перед выборами в Госдуму России сторонники Навального призывали россиян голосовать за кандидатов согласно их рекомендациям, чтобы не пропустить членов кремлевской “Единой России”. Для этого использовали платформу “Умное голосование” и приложение “Навальный”. Однако по требованию российских властей Google и Apple удалили из своих магазинов приложение “Навальный”, а Telegram заблокировал бота “Умного голосования”.

Сам Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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