 

“Живем насыщенной половой жизнью”. Василиса Фролова показала восьмимесячного сына

13.11.2021, 14:24, Новости дня
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На первом фото 43-летняя ведущая позирует с ребенком на полу, а на втором они делают селфи.

“Мы теперь живем насыщенной половой жизнью. Залезаем в самые укромные уголки, чтобы дотянуться до самого запретного, обожаем провода, трясем торшеры и светильники изо всех сил, будто сверху должны посыпаться плоды, переворачиваем мусорные ведра, облизываем колеса от коляски, жуем тапочки, весело нам, короче!” – подписала она публикацию

Фролова также добавила, что фотографируются они с сыном “редко, но сразу много, и ей лень отбирать лучшее фото”, поэтому она оставляет в соцсети сразу все.

“Какое милашество. Самые счастливые”, – написала ___prekrasnaya__yana.

“Он такой сладкий у вас. Обожаю”, – прокомментировала tanya_zlatova20.

“Класс, мы тоже так лазим! Паровая швабра – огонь и наше все теперь”, – отметила jagodzinskaya.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле, спустя месяц после родов, она вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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