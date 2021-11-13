Huawei начал распродажу смартфонов nova 8 на выгодных условиях

Условия распродажи смартфонов модели nova 8, произведенных китайской компанией Huawei, оказались более выгодными, чем можно было предполагать, отмечают аналитики рынка.

Если заказать данный гаджет на официальном интернет-ресурсе компании-производителя, можно получить в подарок фирменный чехол к смартфону, а также купить с хорошей скидкой наушники. На выбор продавец предлагает гарнитуры FreeBuds 4i или FreeBuds Pro.

Кроме того, компания готова дешево продать умный браслет Band 6. Сам смартфон nova 8 также неплох. Диагональ экрана в нем 6,57 дюйма. Внутри установлен процессор Kirin 820E, выпущенный по технологии 7 нм. Есть поддержка технологии быстрой зарядки аккумулятора и довольно-таки неплохая оптика.