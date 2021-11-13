 

Huawei начал распродажу смартфонов nova 8 на выгодных условиях

13.11.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Условия распродажи смартфонов модели nova 8, произведенных китайской компанией Huawei, оказались более выгодными, чем можно было предполагать, отмечают аналитики рынка.

Если заказать данный гаджет на официальном интернет-ресурсе компании-производителя, можно получить в подарок фирменный чехол к смартфону, а также купить с хорошей скидкой наушники. На выбор продавец предлагает гарнитуры FreeBuds 4i или FreeBuds Pro.

Кроме того, компания готова дешево продать умный браслет Band 6. Сам смартфон nova 8 также неплох. Диагональ экрана в нем 6,57 дюйма. Внутри установлен процессор Kirin 820E, выпущенный по технологии 7 нм. Есть поддержка технологии быстрой зарядки аккумулятора и довольно-таки неплохая оптика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Кроссовер Renault Duster нового поколения покажут в РФ 11 февраля 2021 года

20.02 / США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника концлагеря

22.02 / Джонсон назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в Англии

05.10 / Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2»

11.12 / Туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении работы

03.10 / Турция подтвердила проведение совместных военных учений с Азербайджаном

24.12 / Суд дал возможность выйти под залог майору ВСУ, который сбил троих курсанток

11.08 / В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V»

03.07 / 3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза

25.01 / Полтавская ОГА в 2020 году стала первой в Украине по эффективности ремонтов местных дорог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика