 

В Европе очень плохо продаются принтеры

13.11.2021, 13:54, Новости дня
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Неутешительные результаты проведенного недавно исследования опубликовала компания International Data Corporation. По данным аналитиков, в третьем квартале текущего года на территории западной части Европы продажи принтеров снизились на 21,5%.

Похоже, распечатывать документы на бумаге хотят все меньше пользователей, говорят специалисты. Впрочем, этого следовало ожидать, исходя из давно установившейся тенденции.

Также серьезные проблемы испытывают производители, которым не хватает компонентов для выпуска достаточного количества устройств по всему модельному ряду. Ассортимент в магазинах оскудевает. Часто покупатель просто не находит того, что искал, и остается с пустыми руками.



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