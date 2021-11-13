 

На воду спустят первое в мире коммерческое судно на аммиачном топливе

13.11.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эпоха дизельных теплоходов, возможно, закончится еще быстрее, чем с дорог исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Крупнейшие мировые судоходные компании смотрят в сторону альтернативного топлива.

Им не нужны ни нефть, ни газ, не интересен мирный атом. Все это – в далеком прошлом, в индустрии второй половины ХХ века, говорят эксперты. Актуальным на сегодня вопросом является переход на водородное топливо, а также на аммиак.

Как стало известно, уже строится целый ряд судов, которые будут работать на альтернативном топливе. Первой из них будет спущено на воду в будущем году. Это судно длиной 75 метров, принадлежащее компании Fortescue Future Industries. Оно предназначено для перевозки грузов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку поезда “Мариуполь – Киев” – Геращенко

29.03 / Власти Грузии исключили возможность переговоров с Саакашвили

08.01 / Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

02.09 / В Киеве в 35-этажной новостройке произошел пожар – ГСЧС

29.07 / МИД вернул Киеву ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

14.07 / На подготовительные курсы в украинские вузы поступили почти 200 детей из ОРДЛО и Крыма

06.11 / ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных CОVID-19

09.05 / В будущем году корабль Dream Chaser впервые доставит груз на МКС

16.09 / Помпео: США продолжат защищать свои национальные интересы по всему миру

22.06 / Чех Кафка извинился перед Украиной за то, что воевал на Донбассе за боевиков “ДНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика