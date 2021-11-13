На воду спустят первое в мире коммерческое судно на аммиачном топливе

Эпоха дизельных теплоходов, возможно, закончится еще быстрее, чем с дорог исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Крупнейшие мировые судоходные компании смотрят в сторону альтернативного топлива.

Им не нужны ни нефть, ни газ, не интересен мирный атом. Все это – в далеком прошлом, в индустрии второй половины ХХ века, говорят эксперты. Актуальным на сегодня вопросом является переход на водородное топливо, а также на аммиак.

Как стало известно, уже строится целый ряд судов, которые будут работать на альтернативном топливе. Первой из них будет спущено на воду в будущем году. Это судно длиной 75 метров, принадлежащее компании Fortescue Future Industries. Оно предназначено для перевозки грузов.