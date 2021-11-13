 

Более 12 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19

13.11.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу 12 ноября получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Большую часть прививок за сутки сделали вакциной компании Pfizer (151 тыс.). Еще 122 тыс. украинцев получили вакцину CoronaVac, 21,8 тыс. – AstraZeneca.

Всего с начала кампании одну дозу вакцины получили 12 121 802 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 8 586 461 человек.

В общей сложности в Украине сделано 20 708 263 прививки от коронавируса.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1995546283941800

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Для эвакуации попавших под лавину в Хибинах детей направили спецпоезд

05.07 / Корабли РФ не смогли догнать и обстрелять британский эсминец, их двигатели были “убиты” – капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах

17.07 / Назван обладатель главной награды Каннского кинофестиваля

22.10 / Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России

27.06 / После задержания журналиста в екатеринбургском избиркоме прошла проверка

30.08 / WSJ предупредила о политических рисках для «Талибана» от запрета на выращивание опиумного мака

10.03 / На мировом рынке замедлились продажи беспроводных наушников

21.02 / Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов

28.11 / Google Play позволит быстро и просто доставлять обновления Android на смартфоны

15.06 / 53 миллиона. Пивоваров похвастался количеством просмотров его клипа на YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика