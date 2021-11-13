Более 12 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19

Первую дозу 12 ноября получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Большую часть прививок за сутки сделали вакциной компании Pfizer (151 тыс.). Еще 122 тыс. украинцев получили вакцину CoronaVac, 21,8 тыс. – AstraZeneca.

Всего с начала кампании одну дозу вакцины получили 12 121 802 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 8 586 461 человек.

В общей сложности в Украине сделано 20 708 263 прививки от коронавируса.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1995546283941800

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

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