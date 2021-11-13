Саакашвили голодает 44-й день. Ясько встретилась с ним в тюремной больнице

12 ноября ей удалось получить разрешение и встретиться с Саакашвили.

“Есть разные способы, как можно получить к нему разрешение, как правило, мы оформляем через наше посольство официальным путем, и до сих пор мне такого разрешения не дали. То, что я сегодня получила разрешение, – это по заявлению его самого на посещение. Меня очень беспокоит, почему такое происходит в отношении иностранных парламентариев и почему мне как украинке, которая является членом его семьи, не дают разрешения”, – сказала она.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили продолжает голодовку, и готов прекратить ее только, если его переведут “в нормальные условия с медицинской аппаратурой”.

“То, что я вижу, это настолько депрессивно, нарушает все его права, достоинство, я не могу поверить, что такое происходит. Но своими глазами я это видела. Я видела, в каких условиях он находится, и когда мы разговариваем, я слышу, что за окном криминалитет кричит обидные слова”, – описала она условия жизни политика.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/4981972251827359/

Американский юрист Джон Сэндвидж, приехавший в Грузию, чтобы представлять интересы заключенного политика, считает, что безопасность Саакашвили не может быть обеспечена в больнице Глданской тюрьмы, сообщает “Новости-Грузия”.

“В этом учреждении его безопасность не может быть защищена, также нет соответствующих медицинских средств в случае ухудшения его состояния”, – заявил Сэндвидж журналистам.

По словам адвоката, он уже ознакомился с обвинениями, которые выдвинуты против третьего президента Грузии.

“Могу сказать, что подобных обвинений вы не увидите в Америке. Думаю, то, в чем его обвиняют, не было бы сочтено уголовным преступлением согласно американским законам или же согласно международному праву. Однако на данный момент в первую очередь мы должны думать об его здоровье и безопасности”, – подчеркнул адвокат.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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