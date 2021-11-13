Электрический хечтбэк Renault Kwid скоро доберется до Латинской Америки

В Латинской Америке готовится к выходу в продажу электрический хетчбэк Renault Kwid.

Известно, что поступление на рынок состоится в следующем году. Вместе с тем эксперты полагают, что модель Renault Kwid сможет претендовать на звание самого бюджетного электрокара на бразильском рынке. В продажу выпустят модель с единственным вариантом силовой установки. Мощность электромотора модели Renault Kwid достигает 44 л.с., тогда как запас хода на электрической тяге достигает 230 километров.

Предельная скорость данного хетчбэка ограничена на уровне 125 км в час. Пока производитель не называет стоимость новой модели Renault Kwid на бразильском рынке до официальной презентации электрокара.