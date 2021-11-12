Порошенко призвал направить ВСУ на границу с Беларусью

“Усилий МВД, включая Национальную полицию и Национальную гвардию, чрезвычайно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы”, – сказал Порошенко.

По его мнению, Украина могла бы “использовать потенциал Украинско-Польско-Литовской бригады”, чтобы помочь Литве и Польше. Пятый президент Украины назвал ситуацию на границах Беларуси и ЕС частью плана президента РФ Владимира Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО”.

“Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного [Александра] Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла”, – отметил Порошенко.

Он считает, что украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с Frontex – Европейским агентством по приграничной и береговой охране.

“Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украинско-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украинско-российская граница после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко, – заявил политик. – Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской комиссии, Европейского совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM (Миссии ЕС по оказанию помощи по вопросам границы. – “ГОРДОН”). Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей, и присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случае обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины”.

Пятый президент также убежден, что необходимо усиливать санкции, а власть должна выработать общую стратегию с лидерами парламентских фракций, так как угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил.

“Мы должны разработать общий отпор российской агрессии. Мы должны использовать текущую ситуацию для того, чтобы наши партнеры резко нарастили военную помощь Украине, включая передачу технологий. Это должно быть сделано в считанные недели. Мои консультации с международными партнерами подтверждают, что они готовы это сделать, но не хватает организованной работы по запросам с украинской стороны, – пояснил Порошенко. – Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности”.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию, в которой назвали миграционный кризис на границе с Беларусью “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Военнослужащих к белорусской границе направила также Литва и впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.

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