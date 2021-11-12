Смерть украинца в колонии оккупированной Макеевки наступила от ножевых ранений – Денисова

“Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После был незаконно приговорен так называемым “Верховным судом ДНР” к 13 годам заключения за якобы “шпионаж в пользу украинских спецслужб”. Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором”, – отметила омбудсмен.

Она выразила соболезнования родным Макарца.

Омбудсмен попросила главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую колонию с целью проверки обстоятельств гибели украинца. Денисова обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотте Реландер с требованием принять меры для разблокирования процесса освобождения незаконно удерживаемых оккупантами граждан Украины.

По информации Денисовой, в тюрьмах ОРДЛО содержат 301 украинца: 224 – в Донецкой области, 77 – в Луганской.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2014 году в пенитенциарных учреждениях Донецкой области содержалось 9511 человек, Луганской области – 6426 человек.

В марте 2019 года тогдашний министр юстиции Денис Чернышов в интервью “Укринформу” сказал, что власти не знают количество освобожденных заключенных в так называемых “ЛНР” и “ДНР”, поскольку эти “суды” не отчитываются перед Украиной.

Денисова 21 января 2020 года говорила, что с начала боевых действий на Донбассе 386 заключенных были переданы украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания. Более 700 обратились к ней с соответствующими заявлениями и ждут своего возвращения.

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