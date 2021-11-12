 

Смерть украинца в колонии оккупированной Макеевки наступила от ножевых ранений – Денисова

12.11.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После был незаконно приговорен так называемым “Верховным судом ДНР” к 13 годам заключения за якобы “шпионаж в пользу украинских спецслужб”. Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором”, – отметила омбудсмен.

Она выразила соболезнования родным Макарца.

Омбудсмен попросила главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую колонию с целью проверки обстоятельств гибели украинца. Денисова обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотте Реландер с требованием принять меры для разблокирования процесса освобождения незаконно удерживаемых оккупантами граждан Украины.

По информации Денисовой, в тюрьмах ОРДЛО содержат 301 украинца: 224 – в Донецкой области, 77 – в Луганской.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2014 году в пенитенциарных учреждениях Донецкой области содержалось 9511 человек, Луганской области – 6426 человек.

В марте 2019 года тогдашний министр юстиции Денис Чернышов в интервью “Укринформу” сказал, что власти не знают количество освобожденных заключенных в так называемых “ЛНР” и “ДНР”, поскольку эти “суды” не отчитываются перед Украиной.  

Денисова 21 января 2020 года говорила, что с начала боевых действий на Донбассе 386 заключенных были переданы украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания. Более 700 обратились к ней с соответствующими заявлениями и ждут своего возвращения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Во Львовской области от взрыва гранаты погиб мужчина

21.07 / Соглашение между США и ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет давить на другие страны с помощью энергетики – Нуланд

29.01 / Нардеп от “Слуги народа” рассказала, когда Дубинского могут исключит из фракции

05.12 / Переговоры ЕС и Британии провалились

03.09 / “Я культурная девочка”. Morgenshtern рассказал, как стал “Женщиной года”

28.05 / В Беларуси заявили, что писем о бомбе на борту рейса Ryanair было два

06.07 / Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

26.06 / Кадыров решил баллотироваться на пост главы Чечни

04.01 / Росморречфлот завершил поисковую операцию в районе крушения траулера «Онега»

21.04 / Дорофеева рассказала, когда они у них с мужем родится ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика