 

“Он мал для твоих сисек”. Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера

12.11.2021, 19:32, Новости дня
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Вместо подписи к фото 35-летняя модель оставила значок “фотоаппарат”.

На остальных снимках Шейк показала свой портрет в цветном и черно-белом варианте, прогулку верхом на лошади по пляжу, выход в вечернем платье, примерку наряда для бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке в 2021 году и показ недели моды в Париже.

Снимки Шейк набрали почти 330 тысяч лайков Активнее всего подписчики реагировали в комментариях на первое фото.

“Бюстгальтер слишком мал”, – отметила carrella411.

“Все мальчики увеличили первую картинку”, – написал amirhossein.0434.

“Он мал для твоих сисек”, – оставил свой коммент про бра фолловер dream.6430.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Контекст:

Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

C 2010-го по 2015 год Шейк была девушкой футболиста Криштиану Роналду. В апреле 2015-го стало известно о романе модели с актером Брэдли Купером. В марте 2017-го у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года появилась информация, что Шейк и Купер расстались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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