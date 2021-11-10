 

Ярош: Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии. Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт

10.11.2021, 16:26, Новости дня
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Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии.

Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит комбат Черный: “То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время…” При этом он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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