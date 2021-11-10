“Создание экстремистского сообщества”. В России задержали соратницу Навального Лилию Чанышеву

“Лилия Чанышева задержана на 48 часов – ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества)”, – написал он.

Чанышева стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ, после того как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

Лилия Чанышева задержана на 48 часов. Ч.1 ст 282.1 Создание экстремистского сообщества

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) November 9, 2021

9 ноября у сторонников Навального в Уфе прошли обыски. В числе тех, к кому пришли силовики, была и Лилия Чанышева, сообщал “Коммерсантъ Башкортостан”.

В тот же день в ее микроблоге в Twitter появилась запись: “У меня обыск”.

У меня обыск.

— Лилия Чанышева (@LChanysheva) November 9, 2021

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

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