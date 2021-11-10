Ляшко сообщил количество доз вакцин от коронавируса в Украине

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10.11.2021, 11:04, Новости дня
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“В частности почти 3 млн доз вакцины  Moderna, 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac и 2 млн доз вакцин Comirnaty от Pfizer”, – сказал министр.

Он напомнил, что вакцинироваться можно в прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации.

“Если подошло время получить вторую дозу вакцины, не откладывайте ее. Те, кто пропустил дату введения второй дозы, получите ее как можно быстрее. Позвольте вакцине работать на ваше здоровье”, – призвал Ляшко.

По его информации, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине 6 тыс. жизней.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6  млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

8 ноября глава Минздрава сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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