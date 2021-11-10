 

Сенцов: Даже если имел бы возможность, не поехал бы в Крым, пока враг оттуда не уберется. Не могу смотреть, как они там хозяйничают

10.11.2021, 0:32, Новости дня
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“Я не был в Крыму с момента возвращения, я в так называемом черном списке ФСБ как террорист. Но даже если бы меня там не было и имел возможность – я бы туда не поехал. Это даже не о риске для жизни – я уже столько раз ею рисковал… Я не могу на это смотреть: как мою землю оккупировал враг, как они там хозяйничают. Для меня это невозможно! Хочу туда поехать тогда, когда они оттуда уберутся. Рано или поздно это произойдет. Я не то что надеюсь – уверен, что они оттуда уйдут. Я действительно в это верю и прилагаю все усилия, которые со своей стороны только могу приложить, чтобы это произошло. И потому не сомневаюсь. Украинский Крым – это не только наша национальная идея, но и моя личная тоже”, – подчеркнул Сенцов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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