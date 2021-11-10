 

Задержан глава тюрьмы “Изоляция” в ОРДО, Евросоюз официально исключил Украину из “зеленого списка”. Главное за день

10.11.2021, 0:32, Новости дня
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Задержан глава тюрьмы “Изоляция”

9 ноября 2021 года украинский журналист, бывший пленник оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании в Киеве бывшего боевика террористической организации “ДНР” и главы незаконной тюрьмы “Изоляция” в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

Позже СБУ подтвердила задержание Куликовского. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

Евросоюз официально исключил Украину из “зеленого списка”

Совет Евросоюза исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. В то же время каждая страна – член ЕС вправе “отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников”.

Черкасская область переходит в “красную” зону

C 12 ноября Черкасская область переходит в “красную” зону эпидемической опасности. Такое решение 9 ноября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19

9 ноября Минздрав сообщил о расширении перечня профессий, для представителей которых обязательна вакцинация от коронавируса. В него вошли сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Приказ вступит в силу 9 декабря.

В Раде будет еще три нардепа от “Слуги народа”

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 ноября установила результаты промежуточных выборов в одномандатных округах №184 в Херсонской области и №197 – в Черкасской. 

В округе в Херсонской области выиграл кандидат от “Слуги народа”, бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь. За него проголосовали 62,6% избирателей. Победителем промежуточных выборов в Черкасской области также стал кандидат от “Слуги народа”, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, который набрал 46,1% голосов.

Также вместо Ирины Верещук, которая стала вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ЦИК признал избранным нардепом Сергея Кострийчука, который баллотировался в Верховную Раду под №140 по списку партии “Слуга народа”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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