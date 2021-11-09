Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ – Арестович

“Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ, поскольку ей как профильному вице-премьер-министру сперва нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Некоторое время уйдет на понимание специфики и логики переговоров”, – сказал он.

Арестович также сообщил, что первый заместитель главы украинской делегации Андрей Костин, который был назначен на эту должность вместо нынешнего министра обороны Алексея Резникова, примет участие в работе ТКГ на уровне глав делегаций 10 ноября. При этом Костин параллельно продолжит представлять интересы Украины в политической подгруппе ТКГ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, его предыдущий глава Алексей Резников стал перед этим министром обороны.

8 ноября спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Верещук будет принимать участие в заседаниях трехсторонней контактной группы.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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