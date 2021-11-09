 

Соединенные Штаты намерены потратить 11 млрд долларов на создание нового мощного телескопа

09.11.2021, 16:48, Новости дня
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По словам ученых, мощности современных наземных и космических телескопов уже не хватает для того, чтобы астрономы могли заглянуть еще дальше в глубину Вселенной. Кроме того, некоторые флагманские аппараты, как «Хаббл», рано или поздно придется вывести из эксплуатации по причине старости.

Именно поэтому в Соединенных Штатах огласили о намерении в ближайшее десятилетие построить новый космический телескоп. По имеющимся данным, объем инвестиций в данный проект составит 11 млрд долларов.

Новый телескоп будет гораздо мощнее и эффективнее ныне существующих, говорят специалистов. Его еще только разрабатывают.



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