Соединенные Штаты намерены потратить 11 млрд долларов на создание нового мощного телескопа

По словам ученых, мощности современных наземных и космических телескопов уже не хватает для того, чтобы астрономы могли заглянуть еще дальше в глубину Вселенной. Кроме того, некоторые флагманские аппараты, как «Хаббл», рано или поздно придется вывести из эксплуатации по причине старости.

Именно поэтому в Соединенных Штатах огласили о намерении в ближайшее десятилетие построить новый космический телескоп. По имеющимся данным, объем инвестиций в данный проект составит 11 млрд долларов.

Новый телескоп будет гораздо мощнее и эффективнее ныне существующих, говорят специалистов. Его еще только разрабатывают.