 

Кличко о шутках “Квартала 95” о себе: Это был проект зачистки электорального поля. Это все делалось умышленно

09.11.2021, 14:36, Новости дня
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Отвечая на вопрос, почему студия “Квартал 95” регулярно показывает его в образе недалекого, тупого человека, Кличко подчеркнул, что это политический проект. 

“Я считаю, что это был проект – я могу четко говорить – зачистки электорального поля… Когда-нибудь придет время – я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно”, – сказал он.

Кличко отметил, что не следит за выпусками студии, но после того, как ему рассказывали, что “Квартал 95” упоминал его, смотрел некоторые видео в интернете. 

“Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги “Квартала 95″ уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь… В отношении шуток – смеется тот, кто смеется последним”, – добавил мэр Киева. 

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Студия “Квартал 95” регулярно упоминает Кличко в своих видео. Только за первую неделю ноября этого года на YouTube-канале студии уже опубликовано два посвященных ему выпуска, в прошлом месяце студия также активно шутила над политиком. 

В ноябре 2020 года Кличко издал книгу своих афоризмов. Тогда на брифинге, который транслировался в его Facebook, отметил, что умеет над собой посмеяться и не обижается на смешные шутки, но шутки “Квартала 95” смешными не считает.

Основателем студии “Квартал 95” является Владимир Зеленский, до избрания президентом был ее художественным руководителем. 

В 2019 году актриса “Квартала 95” Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а в начале 2020-го президент заявил, что больше не читает сценариев “Квартала 95” и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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