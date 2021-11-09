В Киеве задержан главный военный преступник подпольной тюрьмы “Изоляция” в ОРДЛО – Асеев

Бывший политзаключенный не уточнил когда и при каких обстоятельствах задержали Куликовского. На момент публикации новости СБУ и полиция официально не сообщали о задержании.

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Как отмечает “1+1” Куликовский более известен по прозвищу Аид или позывному Палыч. Журналисты в 2020 году пообщались с родственниками Куликовского. Отец рассказал, что еще до начала войны на Донбассе поругался с сыном, так как тот много пил. Его местонахождение отцу было неизвестно. Мать Куликовского рассказала, что в “ДНР” у Куликовского есть жена и сын.

По словам бывшей жены мужчины, Куликовский в 2019 году бежал из “ДНР” в Россию.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

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