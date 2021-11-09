 

В Сингапуре невакцинированные больше не будут бесплатно лечиться от COVID-19

09.11.2021, 11:02, Новости дня
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Ранее расходы на лечение в больницах оплачивало государство, изменения вводятся в связи с тем, что непривитые составляют большинство пациентов, которым требуется интенсивная стационарная помощь.

Новые правила будут применяться к тем, кто не хочет вакцинироваться, несмотря на то, что имеет на это возможность по медицинским показаниям.

Счета тех, кто не может вакцинироваться в связи с противопоказаниями, а также детей до 12 лет будут по-прежнему полностью оплачиваться правительством.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Сингапуре с начала эпидемии подтвердили 220 тыс. случаев COVID-19, умерли 511 человек. Население страны 5,7 млн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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