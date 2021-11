Кризис на белорусско-польской границе. Мигранты сломали забор и разбили палаточный лагерь, ночью была слышна стрельба

Ведомство опубликовало видео, как мигранты лопатами пытаются прорвать колючую проволоку на одном из участков границы. Польские силовики встали в колонну в несколько рядов, чтобы не допустить проникновения людей через границу.

Ku * nica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

“МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы”, – сообщили в министерстве обороны.

S * u * bom MSWiA i * o * nierzom uda * o si * zatrzyma * pierwsz * masow * prób * sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Ku * nicy. S * ca * y czas pilnowani przez bia * oruskie s * u * by. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Другие видео опубликовал представитель правительства Польши Петр Мюллер. На них видно, что группе мигрантов с помощью длинных жердей и стволов деревьев удалось сломать забор из колючей проволоки, устроив “переправу”. Виден также дым от костров. “Есть прямые нападения на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат”, – подчеркнул Мюллер.

wideo cz.2 pic.twitter.com/RzE98b940f

— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 8, 2021

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил уверенность, что попытки штурма будут повторяться.

Minister @mblaszczak w #TVP1 @tvp_info #Go * Wiadomo * ci: To nie jest przypadek, * e szturm na granice odby * si * dzi * .Z pewno * ci * b * dzie si * powtarza * , poniewa * re * im * ukaszenki przyj * tak * zasad * dzia * ania.Ten atak jest odpierany przez @Straz_Graniczna i * o * nierzy #WojskoPolskie.

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Госинформагентство Беларуси БЕЛТА сообщает, что перед польскими заграждениями находятся более 2 тысяч беженцев. Оно опубликовало видео из их лагеря.

ВИДЕОВидео: Информационное агентство БелТА / YouTube

#Ku * nica Ludzie roz * o * yli namioty i rozpalili ogniska. Od kiedy zapad * zmrok, tak wygl * da obozowisko migrantów przy polskiej granicy. To, co dzia * o si * wcze * niej, zebrali * my dla Was w tym tek * cie * https://t.co/DiM2eJkLOf

* fb. Hardy Ahmad pic.twitter.com/F9o4vUuat6

— Bie * sat (@Bielsat_pl) November 8, 2021

На границе ночью 8 ноября были слышны звуки, похожие на стрельбу, сообщило Zerkalo.io. Видео опубликовал белорусский журналист Тадеуш Гичан. По его информации, огонь в воздух открывают белорусские солдаты, чтобы отпугнуть мигрантов, которые хотели вернуться в Беларусь.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

В то же время Госпогранкомитет Беларуси уверяет журналистов, что стрельба слышна с польской стороны границы.

Официальных данных о стрельбе и возможных раненых не поступало.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

8 ноября к границе подошла большая колонна мигрантов под охраной белорусских силовиков. Министерство обороны Польши объявило положение повышенной готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В МИД Литвы призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

