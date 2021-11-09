Установлена роль китов в экологии океанов

Ученые из Калифорнии (США) решили подробнее изучить роль китов в экосистеме Мирового океана. По их мнению, крупные млекопитающие, потребляя огромное количество планктона, перерабатывают так много питательных веществ, что их исчезновение привело бы к серьезному нарушению естественного баланса в морской среде.

Подобные исследования проводились и ранее, напоминают эксперты. Однако на этот раз удалось сделать более точные расчеты. Представленные данные указывают на то, что ранее ученые занижали степень влияния китов на экологию планеты минимум в три или четыре раза. Ученые опираются на наблюдения за сотнями китов, которые получили соответствующие метки.

Подробнее с результатами научной работы можно ознакомиться на страницах журнала Nature.