Helion Energy обещает создать термоядерный реактор до 2024 года

Представьте себе реактор размером с обычный грузовик, который способен генерировать энергию мощностью 50 МВт. Эдектричества хватит, чтобы обеспечить током стотысячный город!

Именно такой агрегат обещают до 2024 году создать участники стартапа Helion Energy. Речь идет о термоядерном реакторе, в котором температура будет достигать ста миллионов градусов.

По сообщению представителей компании, на разработку технологии они получили уже 500 миллионов американских долларов. Еще 1,7 миллиарда инвестиций ученым пообещали, когда они достигнут определенных показателей. Напомним, что рабочий термоядерный реактор ученые из разных стран пытаются создать с середины прошлого века.