 

Helion Energy обещает создать термоядерный реактор до 2024 года

09.11.2021, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представьте себе реактор размером с обычный грузовик, который способен генерировать энергию мощностью 50 МВт. Эдектричества хватит, чтобы обеспечить током стотысячный город!

Именно такой агрегат обещают до 2024 году создать участники стартапа Helion Energy. Речь идет о термоядерном реакторе, в котором температура будет достигать ста миллионов градусов.

По сообщению представителей компании, на разработку технологии они получили уже 500 миллионов американских долларов. Еще 1,7 миллиарда инвестиций ученым пообещали, когда они достигнут определенных показателей. Напомним, что рабочий термоядерный реактор ученые из разных стран пытаются создать с середины прошлого века.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Daily Mail – Джонсон поручил армии подготовиться к четырём зимним бедствиям

23.03 / Из-за срабатывания катапульт Ту-22М3 под Калугой погибли трое военных

03.11 / Активисты собрались ехать с протестами домой к Тупицкому, тот сказал, что этот дом тещин, а теща – в Донецке

19.08 / Песков заявил, что сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси

18.12 / В РФ новый минивэн Kia Carnival представят в 2021 году

19.12 / Разрушительную силу цифрового мира сравнили с ядерным оружием

30.03 / Робот-художник начал зарабатывать деньги

16.02 / Адвокат оценил инициативу о блокировке сайтов с недостоверной информацией

13.08 / “Угольком стала”. Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку

10.06 / Стало известно имя украинской военнослужащей, погибшей на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика