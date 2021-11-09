“Это круто и понятно”. Глава Рады призвал продуцировать моду на украинский язык

“Мы должны продуцировать моду на украинский язык, использование его ежедневно и всюду – в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык – это модно. Украинский язык – это круто. Украинский язык – это понятно”, – отметил Стефанчук.

Отмечается, что спикер во время встречи с учеными ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень опубликовал результаты мониторинга, согласно которым шесть национальных телеканалов Украины продолжали показ фильмов на русском языке.

Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины, считает Кремень.

Согласно данным опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 54,9% украинцев поддерживают нормы языкового закона, обязывающие использовать украинский язык в сфере обслуживания. 33,2% граждан считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше.

При этом почти 80% украинцев считают родным языком украинский.

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