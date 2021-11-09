 

Создан мозговой имплант, превращающий мысли в печатный текст

09.11.2021, 4:28, Новости дня
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Ученые из Стэнфорда поделились своими успехами в создании мозговых имплантов нового поколения. Их подробное описание можно найти на страницах журнала Nature.

Фактически речь идет о создании полноценного прибора для чтения мыслей. Имплант расшифровывает сигналы головного мозга и превращает их в текст. Тесты показали, что точность передачи мысленных сигналов составляют 94%. В дальнейшем ученые намерены усовершенствовать свою разработку и повысить точность. Однако она и сейчас уже выше, чем у большинства интернет-переводчиков.

Такие импланты понадобятся парализованным людям, у которых нет возможности общаться каким-либо общедоступным способом. Теоретически такой прибор можно приспособить и для управления различными устройствами, коляской, например.



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