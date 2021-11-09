Саакашвили сообщил, что его обманом перевезли в тюремную больницу. Он поверил, что едет в гражданский госпиталь

В понедельник пенитенциарная служба опубликовала в Facebook видеозапись, как Саакашвили без какого-либо сопротивления покидает свою камеру в руставской тюрьме.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/620434046072480/

Саакашвили сказали, что переводят в мультифункциональную (гражданскую) больницу на основании решения консилиума врачей, отметила Ломджария. Поэтому “он спокойно попрощался с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави”.

Экс-президент Грузии понял, что его обманули, когда его на автомобиле скорой помощи доставили во двор тюрьмы в Глдани, от перевода в которую он категорически отказывался.

Саакашвили отказался покидать машину, после чего его завели в учреждение силой, сообщила Ломджария, ссылаясь на слова экс-президента.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько рассказала в Facebook, что экс-президент Грузии оказывал сопротивление после того, как понял, что его обманули.

“Это такой позор… он собирался в больницу, но его перевели в Глданскую тюрьму. Там сейчас очень неспокойная обстановка. Потому что оказывается психологическое влияние. Заключенные кричат, выключают свет – это очень опасно”, – подчеркнула Ясько.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/1315154552255553/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и “получает еду и натуральные соки в разное время дня”. В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать “все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы”.

Грузинский омбудсмен Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии “вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных”.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября Денисова заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента “ликвидируют”.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Ясько назвала медучреждение “самым опасным местом для жизни” политика.

В минюсте Грузии заявили, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили.

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