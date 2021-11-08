Из-за пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти почти вдвое

Одной из причин, по мнению экспертов, является схожесть симптомов двух заболеваний. Как отличить коронавирус от туберкулеза, объяснили в Центре общественного здоровья.

Так, для туберкулеза не свойственны сухой кашель, лихорадка и головная боль. Высокая температура (как один из главных симптомов COVID-19) появляется только при тяжелых формах туберкулеза.

Для коронавируса не характерны повышенная потливость во время сна, кашель, продолжающийся более двух недель, и кашель с мокротами. Симптомы двух болезней сходятся только в тяжелых формах, когда появляются кровохарканье и сильная задышка.

“Туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты”, – напомнили в Центре общественного здоровья.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/3373326279458743

Контекст:

О том, что впервые за более чем десятилетие в мире увеличилась смертность от туберкулеза, Всемирная организация здравоохранения заявила 14 октября.

По данным ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза умерло около 1,5 млн человек. В 2019-м было зафиксировано 1,4 млн смертей.Одна из причин увеличения смертности – нарушение доступа к противотуберкулезным услугам и сокращение ресурсов. Во многих странах человеческие, финансовые и другие ресурсы были перераспределены с мероприятий борьбы против туберкулеза на меры реагирования на COVID-19, отметили в организации.

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