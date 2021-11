Дуда позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью

“Польский лидер осудил циничное использование властями Беларуси мирных жителей. Он также указал на растущий риск применения аналогичных мер против других стран региона, что значительно снижает уровень безопасности во всей Европе. Лидеры заручились взаимной поддержкой и солидарностью”, – отмечается в сообщении.

Как пишет сайт президента Польши, в понедельник Дуда также имел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

“Обсудили расширяющуюся гибридную атаку на польско-белорусской границе с президентом Польши Анджеем Дудой. Литва полностью солидарна с Польшей. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку нашему соседу, чтобы преодолеть проблему с нелегальной миграцией”, – написал Науседа в Twitter.

Discussed widening hybrid attack at the Poland – Belarus border w/ @prezydentpl @AndrzejDuda today.

Lithuania * stands in full solidarity with * . We are ready to provide all needed support to our neighbor to overcome this illegal #migration [email protected] @mblaszczak pic.twitter.com/qt3h6s2nKS

— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) November 8, 2021

Кроме того, 8 ноября Дуда поговорил на тему миграционного кризиса с главами Латвии и Эстонии Эгилсом Левитсом и Аларом Карисом, сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумох.

Prezydent @AndrzejDuda * przedstawi * sytuacj * na granicy przywódcom * otwy i Estonii * @valstsgriba @AlarKaris i podzi * kowa * za poparcie obu krajów. * od pocz * tku kryzysu s * solidarne wobec ataku hybrydowego. Wcze * niej @prezydentpl rozmawia * te * z @GitanasNauseda .

— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 8, 2021

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице, говорится в Twitter пограничной службы страны. Путешественников направили к другим пунктам в Тересполе и Бобровниках.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

8 ноября министерство обороны Польши объявило положение готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В МИД Литвы призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

