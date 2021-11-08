Смартфон Xiaomi 12 лишили главного преимущества

Один из заслуживающих доверия инсайдеров сообщает, что новый смартфон Xiaomi 12 выйдет без сверхмощного датчика основной камеры, который должен был обеспечивать съемку с разрешением 200 Мп.

Отметим, что это было самое ожидаемое новшество в данной версии мобильного аппарата. Однако датчика не будет, так как компания Samsung не сможет поставить данное устройство.

Теперь та же модель гаджета выйдет, вероятно, с основной камерой на 50 Мп. Также следует быть готовым к тому, что широкоугольный датчик также окажется с более скромными показателями, чем разработчик анонсировал ранее. Быстрое зарядное устройство производитель все же оставит, утверждает инсайдер. Впрочем, подробности мы узнаем только в конце ноября, когда состоится официальная презентация.