 

Смартфон Xiaomi 12 лишили главного преимущества

08.11.2021, 22:12, Новости дня
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Один из заслуживающих доверия инсайдеров сообщает, что новый смартфон Xiaomi 12 выйдет без сверхмощного датчика основной камеры, который должен был обеспечивать съемку с разрешением 200 Мп.

Отметим, что это было самое ожидаемое новшество в данной версии мобильного аппарата. Однако датчика не будет, так как компания Samsung не сможет поставить данное устройство.

Теперь та же модель гаджета выйдет, вероятно, с основной камерой на 50 Мп. Также следует быть готовым к тому, что широкоугольный датчик также окажется с более скромными показателями, чем разработчик анонсировал ранее. Быстрое зарядное устройство производитель все же оставит, утверждает инсайдер. Впрочем, подробности мы узнаем только в конце ноября, когда состоится официальная презентация.



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