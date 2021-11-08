 

Из Windows 11 пропали «Ножницы»

08.11.2021, 22:12, Новости дня
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Как стало известно, из новой операционной системы Windows 11 исчезло приложение «Ножницы». Заметили это далеко не все. Но некоторые пользователи все-таки расстроились данному событию.

По словам экспертов, «Ножницы» пропали по очень простой причине. У приложения просто закончился срок действия сертификата. На некоторых устройствах также исчезла сенсорная клавиатура. Причина данного события пока не совсем ясна. Но специалисты посоветовали для решения проблемы изменить дату. В дальнейшем, следует надеяться, что все проблемы исправит очередной пакет обновлений.

Однако эксперты удручены тем, что Windows 11 уже начала повторять историю своей предшественницы «десятки», с которой то и дело возникали разные недоразумения.



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