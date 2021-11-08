 

“Да что ж за страх такой?”, “Ужас, какие грабли!” Волочкова крупным планом показала свои стопы

08.11.2021, 20:48, Новости дня
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“Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму”, – подписала фото 45-летняя балерина.

“Ужас, какие грабли! И на первом плане, как всегда”, – удивился в комментариях benjamy24.

“Ласты можно спрятать?” – поинтересовалась li.lycha.

“Да что ж за страх такой на первом плане? Заикой стать можно”, – написала elenatravina1.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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