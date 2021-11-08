 

“Нафтогаз” не передавал Коломойскому никакие объемы газа – заявление

08.11.2021, 20:48, Новости дня
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“Позиция “Нафтогазу” по поводу судебного иска ПАО “Укрнафта”. В последние дни в национальном медиа-пространстве появилось большое количество фейков по ситуации вокруг “Укрнафты”. Фейки – поле для информационных и политических манипуляций. “Нафтогаз” – компания, стоящая на защите энергетической безопасности Украины на международном и национальном уровнях. Поэтому оперирование именно фактами, а не фейками, является критически важным”, – сказано в заявлении.

В пресс-службе опровергли, что “Нафтогаз” якобы передал Коломойскому газ. 

“Нафтогаз” не передавал бизнесмену Игорю Коломойскому никакие объемы газа. Информация о том, что Нафтогаз подписал с бизнесменом Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является ложным”, – утверждают в НАК.

Нардеп от “Европейской солидарности” Гончаренко заявил в колонке для сайта “Экономическая правда”, что первые 700 млн м3 должны быть переданы уже 30 ноября.

В компании заявили, что судебный процесс по спорному объему газа еще продолжается.

“История уходит корнями в 2008–2010 годы, с тех пор идут споры. Поэтому продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу. Призываем политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности “Нафтогазу!. Руководствуйтесь фактами, а не фейками. Манипуляция информацией может нести вред энергетической безопасности страны”, – подчеркнули в пресс-службе компании.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/4620590814687334

Контекст:

Накануне бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК “Нафтогаз” по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа газ, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал. 

О расчетах с “Укрнафтою” идет речь в законопроекте №4119, который Рада приняла в 2020 году, он был подписал президентом и вступил в силу в ноябре прошлого года как закон №1006-IX. В пояснительной записке к документу сказано, что сначала НАК “Нафтогаз України” получит от Кабинета Министров Украины 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО (публичные специальные обязательства) и признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. После этого “Нафтогаз” заплатит “Укрнафті” за 2,06 млрд м³ газа, поставленного в 2006 году (это 15,1 млрд грн), и проведет авансовый платеж за газ, который добудет компания в будущем (еще 24,1 млрд грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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