 

“Бросай Потапа, выходи за меня”. Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото

08.11.2021, 19:54, Новости дня
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“Сладкий ноябрь”, – подписала снимки 34-летняя певица.

Ее пост набрал почти 66 тыс. лайков.

“Ты идеальная! Ты можешь быть музой для художников, писателей, поэтов, музыкантов и прочих творцов”, – прокомментировал пост Каменских пользователь с ником 69_.romchik._69.

“Бросай Потапа, выходи за меня”, – предложил jeniferwalker007, имея в виду мужа Каменских – музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

“Настюша, ты наш позитивчик”, – написала zagoruikomila.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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