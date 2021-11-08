 

Романенко: Границу Польши штурмуют мигранты из Беларуси. Офису президента стоит задуматься – что делать, если Путин решит повернуть эту орду к границе Украины

08.11.2021, 17:12, Новости дня
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Границу Польши штурмуют орды мигрантов из Беларуси, которых специально запустили, дабы показывать “циничность Европы”.

Вместе с тем Европе пора бы принять тот факт, что пока на ее границе не будут стрелять в пришельцев, то никакой границы на замке не будет.

Кстати, как думаете, а что будет, если орда повернет к границе с Украиной? Ну, если у Путина появится такой план? Дать картинку, как украинские погранцы чешут репу, а фоном – накачивание информационной повестки ужасами варварства и отсутствия гуманизма. Ну, то, что они последние месяцы по Литве делали. Так что я б в ОП задумался на этот счет.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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