 

Минздрав утвердил форму справки, которую выдадут украинцам, имеющим противопоказания для вакцинации от COVID-19

08.11.2021, 17:12, Новости дня
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Форму №028-1/о  и инструкцию о ее заполнении Минздрав одобрил 2 ноября.

Справка будет заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, уточнили в сообщении.

Министерство здравоохранения Украины 28 октября утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19. 

В документе Минздрава указаны два типа противопоказаний: абсолютное (если существует вероятность возникновения серьезной побочной реакции) и оговорка (когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками).

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет сгенерировать в приложении “Дія”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По его словам, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Вакцинация против коронавируса спасла минимум 5,5 тыс. жизней украинцев, отметил глава Минздрава 8 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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