 

США отправили Украине еще два военных катера класса Island

08.11.2021, 16:18, Новости дня
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Катера отправились из города Балтимор в штате Мэриленд. Они прибудут в порт Одессы.

“Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО”, – подчеркнули в посольстве.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159374354996936

Контекст:

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание “Цензор.НЕТ”.

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия “Старобельск” и “Славянск”.

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе “избыточного оборонного оборудования” (Excess Defense Articles, EDA).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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