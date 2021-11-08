 

Автоматически блокируют счета по требованию исполнителей 18 украинских банков – Opendatabot

08.11.2021, 16:18, Новости дня
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Недавно в этом списке появились Райффайзен банк Аваль, ОТП банк и Укрсиббанк.

Кроме этих банков счета автоматически блокируют ПриватБанк, Универсал банк, Окси банк, Таскомбанк, Индустриалбанк, банк Восток, Прокредит банк, Львов, Конкорд, Кредобанк, Идея банк, Метабанк, Украинский капитал, Агропросперис банк и Радобанк.

Контекст:

В феврале 2018 года Министерство юстиции открыло Единый реестр должников.

В марте 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле этого года банки частично или полностью начали блокировать счета украинцев, попавших в Единый реестр должников. 

С начала 2021 года в Украине на 60% выросла сумма долга в Едином реестре должников: с 4,2 млн грн в январе до 6,8 млн грн в октябре. 

Согласно опросу Киевского международного института социологии, в Украине 82% должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денег. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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